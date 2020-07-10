На сегодня в Крыму нет проблем с водой для населения. При этом на полуострове достаточно воды для того, чтобы население ней пользовалось.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире программы «Право на власть», пишет РБК-Украина.

— То, что там нет воды для промышленности - это уже другой вопрос. Позиция довольно проста, когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина - там обязательно будет украинская вода, — отметил Алексей Данилов.

Напомним, командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключает попытки прорыва российских войск на юг Херсонской области с территории оккупированного Крыма.

При этом, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что по состоянию на сегодня непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации нет. Однако украинская армия готовится к любым сценариям.