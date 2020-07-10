Масштабные лесные пожары в Житомирской области весной этого года нанесли ущерб на общую сумму свыше 1 миллиард гривен.

Об этом сообщил начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Виктор Сахнюк, пишет «Слово и дело».

— Сумма ущерба более 1 миллиард гривен. Мы сначала сосредоточили внимание на том, чтобы забрать качественную древесину, она реализуется и эти средства привлекаются на необходимые лесохозяйственные мероприятия. Мы аккумулируем деньги на то, чтобы осенью и весной продолжить работу, - рассказал Виктор Сахнюк.

Он уточнил, что пожары в апреле охватили 43,2 тысячи гектаров территории. На 32 га восстановили лесные культуры и на 132 гектара провели реконструкцию.

При этом Виктор Сахнюк добавил, что для полной ликвидации последствий стихии понадобится два года.

Напомним, в апреле в северных районах Житомирской области вспыхнули десятки лесных пожаров. Их тушили несколько недель, огонь уничтожил десятки домов в селах.

Сегодня спасатели продолжают бороться с лесным пожаром в Луганской области.