В Луганской области продолжается тушение лесного пожара, по состоянию на утро пятницы, 10 июля, открытого горения не наблюдается.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели отметили что продолжают поливать тлеющую древесину.

— В 17:40. 9 июля пожар локализован. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила около 5 тысяч гектаров. По состоянию на 07:00 10 июля 2020 года открытого горения не наблюдается, продолжается проливание тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных ячеек (23, 25, 115 квартала Боровского и Ахтырского лесничеств), - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации пожара привлечены 1 тысяча 169 человек и 228 едениц техники, из них от ГСЧС – 559 человек личного состава и 111 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники (в том числе 2 самолета Ан-32П).

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Напомним, что пожар начался во вторник утром, 7 июля. В связи с порывистым ветром возникло еще несколько верховых лесных пожаров, которые распространились по лесу к жилому сектору поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района.

Президент Владимир Зеленский провел экстренное совещание по вопросам ликвидации лесного пожара на территории Новоайдарского района Луганской области, который уже привел к жертвам.Владимир Зеленский пообещал выделить 300 тысяч гривен каждой семье, потерявшей дом в результате пожаров в Луганской области.

Кроме того, боевики отказались предоставить режим тишины из-за пожара под Северодонецком. Госслужба по чрезвычайным ситуациям не могла оперативно предоставить авиацию для тушения пожара.