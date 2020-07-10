Президент Владимир Зеленский подписал закон об упрощении процедуры поступления в вузы для абитуриентов из оккупированного Донбасса.

Об этом сообщает Офис президента.

Так, дети со временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыму могут вступать во все вузы Украины без необходимости сдавать ВНО. Кроме того, государство будет оплачивать их обучение.

Абитуриенты по собственному выбору будут поступать по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО. Сейчас поступающие временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей могут претендовать на бесплатное обучение только в ограниченном перечне украинских высших учебных заведений.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, именно Президент Владимир Зеленский инициировал изменения в Закон «О высшем образовании», согласно которым дети с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогли бы поступать в все вузы Украины без необходимости сдавать ВНО. Кроме того, государство будет оплачивать их обучение.