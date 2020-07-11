Главный врач Николаевского областного центра инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что купание в фонтанах на Соборной площади может привести к вспышке острых кишечных инфекций среди детей.

Такое мнение она выразила в Facebook, комментируя публикацию жительницы Николаева Милы Юрченко.

— У нас холерный регион. Абсолютно правильный пост. Мэр мэром, но и Госпотребслужба могла бы «подсуетиться» и пробы взять, и Лабораторный центр. Это место общественное. Бомба замедленного действия, которая вот-вот «рванет» в виде вспышки острых кишечных инфекций среди детей. Но, видимо, штрафовать и нагибать в данном случае не солидно, ту же мэрию… другое дело частника! А ещё лучше кому-то неугодного частника, или не умеющего «договариваться». Это весьма печально, к сожалению, – написала Светлана Федорова.