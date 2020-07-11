Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь ожидает утверждение программы развития украинского языка.

Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».

— Надо, чтобы Кабмин помог утвердить программу развития, освоения украинского языка. Я считаю, что это один из ключевых документов. Это тот документ, который даст инструментарий, каким образом можно будет проводить и работу по популяризации и по объяснению основных норм закона о языке, и, конечно, проводить соответствующие исследования, - сказал Тарас Креминь.

Также он добавил, что офис Уполномоченного по защите государственного языка находится в структуре Кабмина Украины, и поэтому он надеется на поддержку правительства.

Тарас Креминь высказался за открытие бесплатных курсов по изучению украинского языка, предусмотренное законом о языке.

— Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления. Они должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан, - сказал Тарас Креминь.

Напомним, 8 июля Кабинет Министров Украины назначил Уполномоченным по защите государственного языка экс-нардепа Тараса Креминя новым.

Ранее, 27 ноября 2019 года Кабинет министров Украины назначил Уполномоченной по защите государственного языка заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяну Монахову. Однако уже 24 апреля 2020 года Татьяна Монахова ушла с занимаемой должности.