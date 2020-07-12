Пляжи на популярных украинских курортах не соответствуют требованиям безопасности и карантинным правилам.

Об этом рассказал в эфире телеканала «Украина 24» исполнительный директор общественной организации «Союз потребителей Украины» Максим Несмиянов.

— Мы были в Одессе и Херсонской области, и пляжей я не нашел. Пляж имеет определенное оформление, оградительные буи, квалифицированных спасателей, плавсредства. На Херсонщине вообще ничего нет, там это все продали лет 15 - 20 назад, там нет спасателей. У меня вопрос: А как вообще готовились к сезону? Там бардак, там нет никакого карантина, - рассказал он.

По словам Максима Несмиянова, за безопасностью на пляжах никто не следит.

— В Херсонской области прихожу я в 8:30 утра - спасателей нет. В 8:45 приезжают спасатели, через некоторое время они свои плавсредства сдают в аренду на «банан». Я говорю: А как ты будешь людей спасать? А он: Так она приплывет, если надо. На спасательном посту тоже никого нет, сами пляжи сдали в аренду, - говорит он.

Также главу «Союза потребителей Украины» возмутила ситуация с лежаками на пляжах:

— В Одессе по городским правилам позволили сдавать в аренду 30% пляжа. Я прихожу - лежаков там на 65%, и это по словам того, кто сдает эти лежаки, а так - как минимум 80%, - сказал Максим Несмиянов.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.