По состоянию на утро 12 июля в Николаевской области обнаружено 2 новых случая коронавирусного заболевания. Всего зарегистрировано 482 случая COVID-19, из них 67 медиков.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
За сутки никто не выздоровел, всего выздоровели 370 человек. Умерло от последствий COVID-19 11 человек.
Напомним, Кабинет министров в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.
По состоянию на утро 12 июля в Николаевской области обнаружено 2 новых случая коронавирусного заболевания. Всего зарегистрировано 482 случая COVID-19, из них 67 медиков.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.
За сутки никто не выздоровел, всего выздоровели 370 человек. Умерло от последствий COVID-19 11 человек.
Напомним, Кабинет министров в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.