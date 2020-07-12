По состоянию на утро 12 июля в Николаевской области обнаружено 2 новых случая коронавирусного заболевания. Всего зарегистрировано 482 случая COVID-19, из них 67 медиков.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Николаев - 86 человека (+1) ;

Южноукраинск - 138 человек;

Первомайск - 19 человек;

Арбузинский район - 9 человек;

Баштанский район - 1 человек;

Березанский район - 2 человека;

Братский район - 4 человека;

Березнеговатский район - 1 человек;

Веселиновский район - 1 человек;

Витовский район - 2 человека);

Вознесенск и Вознесенский район - 45 человек (+1);

Врадиевский район - 34 человека;

Доманевский район - 78 человек;

Казанковский район - 2 человека;

Кривоозерский район - 11 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Новоодесский район - 40 человек;

Очаковский район - 1 человек;

Первомайский район - 6 человек;

Снигиревский район - 1 человек.

За сутки никто не выздоровел, всего выздоровели 370 человек. Умерло от последствий COVID-19 11 человек.

Напомним, Кабинет министров в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.