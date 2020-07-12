Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что планирует в ближайшее время встретиться с Президентом Владимиром Зеленским и премьером Денисом шныряли.

Об этом от сообщил в интервью Радио Свобода.

— Еще самом деле я не успел пообщаться с премьер-министром и с Президентом. Я думаю, что это у нас будет в ближайшее время. Мы спланируем такие встречи для того, чтобы у нас была одна общая карта. Потому что все-таки офис Уполномоченного по защите государственного языка находится в структуре Кабмина Украины. И я искренне надеюсь на эту поддержку, - сказал Тарас Креминь.

Ранее сообщалось, что Тарас Креминь выступил за массовое открытие бесплатных курсов украинского языка.

8 июля Кабинет Министров Украины назначил Уполномоченным по защите государственного языка экс-нардепа Тараса Креминя новым.

Ранее сообщалось, что Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал о планах в новой должности, в частности, создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета.