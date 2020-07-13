Обновленный экзит-пол на президентских выборах в Польше, обнародованный поздно ночью в воскресенье, увеличил результат Анджея Дуды во втором туре и его шансы быть переизбранным на второй срок.

Как сообщает, Европейская правда со ссылкой на Wyborcza, экзит-пол, проведенный службой Ipsos, дает Дуде 51% поддержки избирателей.

Его оппонент мэр Варшавы Рафал Тшасковский может рассчитывать на 49% голосов избирателей.

Данные экзит-пола были представлены в два часа ночи и учитывают 90% результатов обработанных бюллетеней и результаты опроса на входе в избирательные участки. По сравнению с результатами экзит-пола, обнародованными после закрытия участков в 21:00, преимущество Анджея Дуды выросла на 0,6 процентного пункта.

Ipsos уверяет, что погрешность последнего исследования составляет 1 процентный пункт. Это указывает на то, что Дуда может выиграть президентские выборы.

Ожидается, что официальные результаты голосования будут объявлены позже в понедельник.

Напомним, ранее согласно опросам действующий президент Польши Анджей Дуда проигрывал во втором туре президентских выборов.