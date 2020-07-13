Депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко потребовала, чтобы облгосадминистрация отчиталась перед депутатами об использовании бюджетных средств на ремонт и обслуживание дорог в регионе.

С соответствующим депутатским обращением Татьяна Демченко выступила сегодня, 13 июля, во время заседания бюджетной комиссии Николаевского областного совета, - передает корреспондент НикВести.

— Я подготовила депутатское обращение, я его сегодня направлю главе областной государственной администрации и прошу рассмотреть его на сегодняшней комиссии. Речь идет об использовании денег н ремонты дорог в Николаевской области. Проблема дорог остается очень актуальной для людей, которые проживают в нашей области, - сказала Татьяна Демченко.

Она напомнила, что Николаевская область в этому году получила рекордную сумму денег в этом году, почти 4,2 миллиарда гривен на ремонты государственных дорог, почти 600 миллионов на ремонты дорог областного подчинения, а также деньги из местных бюджетов.

— Знаю, что практически каждый совет, и городские и районные советы, поселковые советы и ОТГ выделяли деньги. Они выделены очень большие. Но продвижений на дорогах нашей области, к сожалению, кроме кировоградской трассы и Н-11, серьезных продвижений я не вижу. Поэтому, я предлагаю поддержать мое депутатское обращение относительно того, чтобы во-первых, была проведена активизация работ на дорогах области, были использованы максимально эксплуатационные деньги по наведению элементарного порядка на обочинах дорог. Наши обочины превратились в кустарники и мусорники с сорняками. Проинформировать нас об использовании за первое полугодие денег государственного бюджета - 4,2 миллиарда гривен, денег государственной субвенции 600 миллионов и средств местных бюджетов суммарно - не знаю, сколько, - сказала Татьяна Демченко.

Напомним, в Укравтодоре показали ход капитального ремонта трассы Н-14 «Николаев — Кропивницкий», который проходит в рамках «Большого строительства дорог».