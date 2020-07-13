Заместитель главы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук разослала коллегам документ с описанием инструментов и тезисами для общения с избирателями по итогам года работы в парламенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на источники в парти.

— Коллеги, 21 июля – символическая для нас дата, ровно год со времени проведения парламентских выборов. Поэтому есть предложение отчитаться о годе работы. Период отчета и распространение информационных продуктов можно и стоит “растянуть” во времени на несколько недель. Ниже общий документ с описанием инструментов, итоги работы и тезисы для общения с избирателями в формате вопросы-ответы. В ближайшее время пришлю примеры отчетных газет, роликов и инфографики. Всем хорошей рабочей недели! – написала Евгения Кравчук.

В документе указаны рекомендуемые ответы на вопросы: когда в стране начнутся реформы; поддерживает ли фракция отставку министра МВД Арсена Авакова; где обещанный «конец эпохи бедности»; сколько будет длиться карантин; где посадки коррупционеров, состоится ли второй этап медреформы и другие.

Кроме того, в темнике подаются тезисы о ремонте дорог, а также о ситуации с гривней на фоне отставки Якова Смолия с поста главы НБУ.

Отдельный блок в рекомендациях касается высказываний руководства партии в Николаеве. На вопросы о скандале с «корабельной сосной» члены партии должны отвечать следующим образом:

— В настоящее время этот инцидент исчерпан и более того – он с самого начала был несколько преувеличен нашими оппонентами, которые захотели, как всегда, сделать из чего-то скандал. То, что показали зрителям – это две части двух разных разговоров, и главный редактор издания, которое вело этот стрим, допускает, что могла произойти потеря сигнала, из-за чего не все было записано. Мы в партии считаем этот инцидент исчерпанным. Все сделали из него выводы, партия движется дальше, — говорится в рекомендациях.

Как сообщалось, заместитель председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Александр Корниенко не собирается в отставку из-за высказываний в адрес коллеги по фракции Ирины Аллахвердиевой и возможной участницы выборов мэра Николаева Татьяны Домбровской.