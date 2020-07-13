Глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник приехал к митингующим в Коблево, которые перекрыли трассу М-14 «Николаев - Одесса», требуя смягчить ограничительные меры из-за коронавируса.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Как известно, сегодня в 15:00 возле автостанции Коблево началась акция протеста местных предпринимателей. По их мнению, ситуация с коронавирусом в регионе позволяет местным властям разрешить работу развлекательных заведений после 23:00, несмотря на запрет Кабмина.

Однако, предприниматели не сразу решились высказать свои требования перед губернатором, из-за чего тот возмутился и заявил, что отложил все свои дела, чтоб приехать в Коблево.

– Где руководители заведений? Я вижу детей вдоль дороги, подвергающих себя опасности. Это неконструктивный подход. Я отложил все дела, чтобы с вами пообщаться, но все молчат, - сказал Александр Стадник.

В частности, один из предпринимателей Олег Изман обратился к губернатору и заверил, что заведения в Коблево придерживались карантинных норм с первого дня введения ограничений. Однако, весь курортный сезон они вынуждены работать в убыток.

– Каждый летний день этого короткого сезона идет в минус. Мы хотим получить плюс хотя бы за полтора месяца. Мы подпишем все, передадим народным депутатам, отработаем этот вопрос сейчас. Мы терпим убытки, - сказал Олег Изман.

В ходе разговора Александр Стадник отметил, что не знал о существующей проблеме, поскольку к нему никто не обращался.

– Я понимаю, что вы подготовились закупили продукты, брали предоплаты, оплатили работу персонала, но давайте перед тем, как перекрывать дороги, обращаться. Я об этом не знал. Я же есть, - сказал губернатор.

Губернатор распорядился создать рабочую группу, которая соберется завтра в ОГА для проработки вопроса.

Как известно, Кабмин в рамках борьбы с распространением коронавируса запретил в Украине работу ресторанов, баров, кафе и ночных клубов после 23:00.

Ранеее в воскресенье, 12 июля, в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли Антоновский мост, пролегающий через Днепр, протестуя против ограничений работы развлекательных заведений после 23:00. Через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный порт, Лазурное и другие курорты Херсонской области.