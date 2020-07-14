Афины будут призывать Евросоюз подготовить список санкций, которые могут быть введены против Турции в случае нарушения ею территориальной целостности Греции.

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, сообщает Euractiv.

— Мы, Греция и Кипр, призываем ЕС иметь список сильных санкций на случай, если Турция нарушит суверенные права Греции и Кипра, — заявил министр.

Этот вопрос Дендиас намерен поднять на встрече министров иностранных дел ЕС, которая состоится 13 июля в Брюсселе и будет посвящена главным образом Турции. В частности, на ней речь пойдет о наиболее проблемных вопросах в двусторонних отношениях - от незаконной разведки нефти и газа в Средиземном море до участия Турции в конфликтах в Ливии и Сирии.

Министры также обсудят решение Турции преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть.

Ранее сообщалось, что христианскую мозаику собора Святой Софии, получившего статус мечети, во время поклонения мусульман будут прикрывать занавесками или лазерами.

Напомним, 10 июля высший административный суд Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей.

В МИД Турции заявили, что определение статуса собора Святой Софии является суверенным правом Турции.