Ресторан «Велюр» народного депутата от партии «Слуга народа» Николая Тищенко, претендующего стать кандидатом в мэры Киева, снова оскандалился тем, что нарушает карантинные ограничения, утвержденные Кабинетом министров.

Об этом пишет Delo.ua.

Ранее, в апреле текущего года журналисты зафиксировали, как ресторан «Велюр» во время жесткого карантина продолжительное время продолжал работать и принимать посетителей, в частности, народных депутатов Антона Яценко, Игоря Негулевского и Александра Кабанова, а также первого заместителя главы Офиса президента Сергея Трофимова.

Несмотря на разгоревшийся вокруг этого скандал, вечером 13 июля на странице ресторана «Велюр» в социальной сети Instagram появилось объявление следующего содержания: «Город засыпает... но не Велюр! Ждем вас до 6 утра!».

Это заметила жительница Киева Ирина Водопьянова.

— Мне кажется, сммщика Велюра уже везут в лес. Блин, из- за того, что я поздно пишу этот пост, они уже его увезли, и едут обратно без него. Николай Тищенко, это был прекрасный пиар. Вся хорека сейчас завидует графику работы вашего ресторана, - написала она в Facebook.

Через некоторое время ресторан удалил указанную «сторис» со своей страницы, но опубликовал новую о скриншотом протокола заседания штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций КГГА от 6 июля 2020 года, согласно которому ограничена работа заведений развлекательной деятельности после 22:00 с пометкой «кроме театров, кинотеатров и заведений общественного питания». При этом, на скриншоте сотрудники ресторана написали: «Протокол с официального сайта КГГА вместо тысячи слов», чем подтвердили факт работы ресторана в вечернее и ночное время.

Напомним, лидер радикальной партии Олег Ляшко замуровал пеноблоками ресторан нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко «Велюр» в Киеве после того, как стало известно о том, что заведение работает несмотря на карантин.