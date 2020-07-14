Юрий Гранатуров

Мэр Николаева 2013-2015 Юрий Гранатуров не подтвердил, но и не опроверг информацию о том, что партия «За Майбутнє» ведет с ним переговоры об участии в местных выборах.

Политик сообщил НикВести, что не комментирует свои встречи и обсуждаемые вопросы, поскольку это является предметом их личного общения.

— Поймите, я в политике более 20 лет. Конечно, у меня много контактов, друзей, знакомых, партнеров, многие из них действующие парламентарии, госслужащие, политологи, социологи. И я, конечно, встречаюсь и общаюсь с ними много лет. Так мне что теперь комментировать каждую встречу? Выборы вообще еще даже официально не назначены Верховной Радой. А уже кипит этот борщ, когда на столе еще нет ни приборов, ни тарелок, ни приправ. Я считаю, что комментировать надо только официальные вещи, а все, что касается личного общения является моим правом и личным делом, - сказал Юрий Гранатуров.

Напомним, ранее Юрий Гранатуров заявлял, что планирует участвовать в местных выборах с партией «Наш край».

— В свое время я со своими товарищами отдал очень много энергии, моральных, материальных и физических усилий на то, чтобы развивать партию местного самоуправления. И разве это первая партия в которую меня «дружно» записывают «по инсайдерской информации»? Я не собираюсь быть дураком, который клянётся на крови непонятно каким вещам. Предлагаю всем просто дождаться официального начала избирательного процесса, чтоб удостовериться или наоборот разубедиться в тех или иных политических прогнозах. Понимаю, что хлеб любого журналиста — это инсайдерская информация, проверенная несколькими источниками. С уважением отношусь к этому ремеслу, однако, как только мне будет что прокомментировать, и когда это будет иметь под собой почву, я это обязательно сделаю, - сказал Юрий Гранатуров.

Напомним, ранее главный редактор НикВести Олег Деренюга написал в своем канале Telegram, что партия Игоря Палицы «За Майбутнє» сделала предложение Юрию Гранатурову баллотироваться от них на выборах мэра Николаева.

Политическая партия «За Майбутнє» во главе с Игорем Палицей создана в мае 2020 года на базе одноименной депутатской группы в Верховной Раде, в составе которой находятся 23 нардепа. Депутатскую группу в парламенте возглавляют Тарас Батенко и Виктор Бондарь.

Народный депутат, экс-глава Одесской облгосадминистрации Игорь Палица явбляется близким к бизнесмену Игорю Коломойскому. У Игоря Палицы и Игоря Коломойского есть общие бизнес-интересы, пишет издание «Экономическая Правда». До создания этой партии Игорь Палица входил в состав политсовета партии «УКРОП».



