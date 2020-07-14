Команда николаевского политика Артема Ильюка совместно с партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» продолжает сбор подписей к властям с требованием решить проблему транспорта в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Артема Ильюка.

За последние несколько месяцев в Николаеве серьезно ухудшилась транспортная обстановка. Ряд городских дорог заполонили фуры, то же касается и въездов в Николаев. В городе значительно участились случаи пробок, а также все еще не решается проблема реконструкции мостов и строительства объездной дороги.

Уже несколько дней команда Ильюка вместе с ОПЗЖ собирают подписи под обращением к власти с рядом требований и предложений. В частности, речь идет о принятии транспортной стратегии Николаева, строительства «отстойников» для грузовых автомобилей, передачи части доходов от работы портов в местные бюджеты, строительства объездной автодороги и прочее. Требования адресованы мэру Николаева, главе Николаевской ОГА и народным депутатам, избранным в Николаеве.

Сбор подписей проходит по следующим адресам:

1) пересечение улицы Театральной и проспекта Мира;

2) пересечение улицы Космонавтов и улицы Нагорной;

3) пересечение проспекта Богоявленского и улицы Металлургов;

4) улицы Генерала Карпенко, 20;

5) пересечение проспекта Героев Украины и улицы Обереговой.

— Власть решила полностью отстраниться от проблемы. Хотят переждать летний период, а там и транспорта станет поменьше. Но такой подход заведомо проигрышный для города. Порты с каждым годом принимают все больше и больше фур, потому что растет объем перевала груза, увеличивается количество транзитного транспорта. Если не заняться транспортной проблемой сейчас, то ситуация станет критической в самое ближайшее время. Я призываю всех жителей Николаева, которым не безразлична судьба города, прийти и оставить подпись под нашим общим требованием к власти. Мы все хотим жить в чистом и безопасном городе, — сообщил инициатор акции Артем Ильюк.

Напомним, Артем Ильюк инициировал сбор подписей к представителям власти с требованием решения проблемы транспорта в городе. В частности политик требует: принятия городской Транспортной стратегии, строительство объездной дороги, выделение денег на ремонт дорог и мостов.