На обеспечение противопожарной безопасности в учебных заведениях Николаевской области необходимо 27 миллионов гривен.

Об этом вчера, 13 июля, во время заседания бюджетной комиссии областного совета рассказала директор департамента образования ОГА Елена Удовиченко, пишут НикВести.

По ее словам, некоторое учебные заведения собственными силами решают вопросы относительно соблюдения элементарных мер пожарной безопасности, однако на капитальные вложения денег у них нет. При этом, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям выдала предписания некоторым учреждениям, невыполнение которых может стать причиной к их закрытию.

— По учреждениям областного подчинения для того, чтобы выполнить все предписания ГСЧС нужно, состоянием на сегодня, для учреждений интернатного типа, внешкольных и учреждений профтехобразования около 27 миллионов гривен. Текущие, там, где они могут своими силами финансировать, они выполняют. Это обработка деревянных конструкций, замена огнетушителей и так далее. Остается проблемой установка пожарных сигнализаций на зданиях учебных корпусов и спальных корпусов, установка молниезащиты, а также там, где большая площадь учреждений - обработка деревянных конструкций там, где нуждается в капитальных расходах. Мы делаем ежегодно бюджетный запрос. Сейчас мы пытаемся решить вопросы за счет экономии во время карантина в первую очередь в тех учреждениях, по которым есть предписания на приостановление деятельности, - сказала Елена Удовиченко.

Елена Удовиченко

Она рассказала, что в этом году было разрешено постановлением Кабмина по остаткам образовательной субвенции, то, что идет на зарплату, использовать на мероприятия противопожарной безопасности по всем территориальным единицам.

— Поэтому, те районы, которые воспользовались этой возможностью, они частично могли решить этот вопрос. Поэтому, эти обращения (обращения депутатов облсовета, - прим.) снова вернутся ко мне. У нас нет государственной программы на сегодня, чтобы можно было… Другие программы государственные по решению потребностей учреждений образования, а программы по пожарной безопасности нет. Только есть образовательная субвенция, - сказала Елена Удовиченко.

Ранее сообщалось, что в Николаеве хотят обустроить все школы, детские сады и медицинские учреждения современной сигнализацией, средства на которые планируют выделить из неиспользованных остатков прошлогоднего бюджета города.