Первый заместитель генерального директора АО «Николаевоблэнерго» Дмитрий Бабич заявил, что на сегодня единственным легитимным руководителем предприятия является Олег Сивак.

Об этом Дмитрий Бабич сказал 9 июля в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Ранее сообщалось, что новоназначенный директор «Николаевоблэнерго» Сергей Кугатов несколько месяцев не может приступить в выполнению своих обязанностей, так как его предшественник Олег Сивак фактически захватил предприятие.

— Мы эту информацию знаем, получаем, слышим. По поводу Кугатова, я знаю, что есть постановление Кабмина, премьер-министром в последние дни перед уходом было выдано это постановление. И этот человек по каким-то причинам, говорит, не может попасть, захваты и так далее. Есть законный порядок, после постановления есть какие-то определенные шаги, человек заходит и работает. Если он не может попасть на рабочее место - значит, что-то ему мешает, и он это сам знает. У нас доступ открыт, пусть приходит, если он считает, что он законный, заходит и работает. Но если посмотреть с другой стороны, то сегодня легитимный один-единственный генеральный директор - это Олег Сивак. Он является генеральным директором «Николаевоблэнерго», эта информация есть в реестре, на сайте. Сейчас 21-й век, есть сайт «Николаевоблоэнерго», пусть внимательно зайдут, посмотрят, кто является генеральным директором, первым заместителем генерального директора. Поэтому, все эти слухи по поводу Кугатова… Есть у нас суды, пусть обращается, пусть судится, пусть приходит, будем общаться, все в законном поле, - сказал Дмитрий Бабич.

Дмитрий Бабич, первый заместитель генерального директора АО Николаевоблэнерго

Ранее сообщалось, что Дмитрий Бабич считает правильным проведение в ближайшем будущем процедуры приватизации предприятия. В первую очередь, это необходимо, чтобы пришел инвестор, готовый вкладываться в модернизацию сетей компании.