По поручению президента Владимира Зеленского на отправились на Донбасс главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец. Визит связан с обстрелом оккупантов и убийством медика, эвакуировавшего тело погибшего бойца.

Об сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Отмечается, что Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области.

«Выражаем самые искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны», — отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что вчерашнее убийство украинских военных, которые хотели забрать тело погибшего бойца с поля боя вблизи Зайцево, — «это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков».

«Здесь не может быть никакой двойной трактовки. Есть конкретное умышленное преступление — убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается», — подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что война будет продолжаться, до того времени когда с другой стороны линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации ситуации и пока боевики открывают огонь после подтверждения режима «тишина» по белым каскам и по медикам.

«Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену «обещаниям» той стороны», — сказал он.

Как сообщалось, 13 июля незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе обстреляли группу украинских военных, которые осуществляли эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один — боевое травмирование.

Прокуратура расследует обстрел медперсонала при эвакуации тела погибшего как нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.