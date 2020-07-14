Жители Зайцево, под которым убили военного медика при эвакуации тела бойца, говорят, что последние две недели слышно не только стрелковое оружие — летят мины. Утверждают, что ранее обстрелы были утром и ночью, а теперь могут быть и днем.

Об этом сообщает Радіо Свобода.

По словам жительницы села Жованка, которое является частью Зайцево, Ирины Борисовой, таких массированных обстрелов не было уже несколько лет.

«Четыре дня назад было очень страшно. Мои ребята, муж и сын, вышли на улицу покурить. И я только услышала, как сын крикнул: «Ложись!». Таких обстрелов не было с 2018-го. Боевики стреляют буквально из всего. К стрелковому оружию мы привыкли, вообще не реагируем. А последние две недели палят вообще из всего. Мины могут падать и утром, и днем, и ночью», — рассказала она.

Как сообщалось, 13 июля незаконные вооруженные формирования РФ на Донбассе обстреляли группу украинских военных, которые осуществляли эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево. В результате вражеского огня военный медик погиб, один военнослужащий получил ранения, еще один — боевое травмирование.

Прокуратура расследует обстрел медперсонала при эвакуации тела погибшего как нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.