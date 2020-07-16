Сергей Кугатов, которого еще в апреле Наблюдательный совет «Николаевобоэнерго» назначил исполняющим обязанности генерального директора предприятия, заявил, что его фактическому вступлению в должность препятствуют суды, которые принимают решения в интересах прежнего директора Олега Сивака.

Об этом Сергей Кугатов сказал в эфире телеканала Март.

По его словам, процедура вступления в должность предусматривает внесение соответствующих изменений в Единый государственный реестр, но он не может этого сделать, так как суд по иску Олега Сивака приостановил действие решения Набсовета и Кабмина.

— Несмотря на то, что наблюдательный совет «Николаевоблэнерго» на своем заседании вынес решение о расторжении контракта с Олегом Сиваком и заключением со мной контракта, который начинает свое действия с 10 апреля 2020 года. Процедура захода на предприятие такая, что необходимо сначала внести изменения в Едином государственном реестре, а затем уже приходить на предприятие, делается приказ о вступлении в должность. Ну и все соответствующие действия. Прежнее руководство, зная такую процедуру, воспользовались этим и в день вручения мне этих документов, они написали исковое заявление в суд, чтобы заблокировать возможность изменения в Едином реестре, - сказал Сергей Кугатов.

Сергей Кугатов

Комментируя ситуацию с назначением нового директора, нынешний руководитель «Николаевоблэнерго» Олег Сивак заявил, что его полномочия признает не Кабмин или наблюдательный совет, а государство Украина путем внесения соответствующей информаци в Единый государственный реестр юридических лиц.

— Я выполняю те полномочия, которые возложены на меня как руководителя предприятия, потому что на сегодняшний день в соответствии с записями в государственном реестре юридических лиц Сивак Олег Петрович является руководителем предприятия. А вот мне интересно, на основании чего Сергей Кугатов считает, что он руководитель? Он предоставил какие-то документы? Эти документы, которые есть в вашем распоряжении, их легитимность на сегодня обжалывается, и их действие приостановлено. Я считаю, эти документы, пока суд не примет свое решение, их нельзя считать легитимными. Единственный документ, который показывает статус физического лица по отношению к юридическому - это запись в государственном реестре, где есть признание именно государством Украина, а не Кабмином, не Фондом госимущества, ни наблюдательным советом, а именно государством Украина, где признаются определенные полномочия определенного физического лица по отношению к конкретному юридическому лицу, - сказал Олег Сивак.

Сергей Кугатов рассказал, что 28 апреля Олег Сивак обратился в Печерский районный суд с иском к Фонду государственного имущества. В тот же день суд удовлетворил его заявление об обеспечении иска и приостановил действие решения Наблюдательного совета «Николаевоблэнерго» и запретил государственным органам вносить изменения в государственном реестре в отношении генерального директора АО «Николаевоблэнерго».

— Олег Сивак говорит абсолютно правильные вещи, потому что да, пока нет изменений в реестре, то руководителем считается прежний. Но опять же, я еще раз повторюсь о том, что, зная эти тонкости нашего законодательства, получается, что я не могу сейчас сделать изменения в реестре. Несмотря на то, что 70% акций «Николаевоблэнерго» владеет наше государство. И фонд госимущества, которому принадлежат эти акции, он в лице наблюдательного совета «Николаевоблэнерго» вынес решение о смене руководства. Но тем не менее, из-за судебной практики такой, это решение выполнить пока невозможно. То есть, пока не будут устранены преграды, которые делают решения в судебных инстанциях. В день получения мной этих документов, как раз 7 мая поступило исковое заявление в Корабельный районный суд Николаева, 14 мая в Заводский районный суд и еще даже 28 апреля уже было исковое заявление в Печерский районный суд Киева. Кстати сказать, Заводский районный суд дело закрыл, потому что не усмотрел в этом никаких нарушений со стороны наблюдательного совета и Фонда государственного имущества. Есть постановление Печерского районного суда. При всем этом, 28 мая Фонд госимущества подал апелляцию в суд Киева на это постановление, - сказал Сергей Кугатов.

По его мнению, в своих действиях Олег Сивак руководствуется личными мотивами.

— Он работает, получает зарплату. Я думаю, это прежде всего личные мотивы. Потому что если ему придется освободить это место, перед ним станет вопрос трудоустройства, - сказал Сергей Кугатов.

Ранее сообщалось, что первый заместитель генерального директора АО «Николаевоблэнерго» Дмитрий Бабич заявил, что на сегодня единственным легитимным руководителем предприятия является Олег Сивак, а решение Кабинета министров не имеет силы.