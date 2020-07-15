Директор департамента ЖКХ Николаева Коренев заявил о планах расширить коллектор в районе Дормашини и установить дополнительные ливнестоки на прилегающих улицах с целью решения проблемы затопления данного участка дороги после ливней.

Об этом он сообщил в программе «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Известно, что в начале июля текущего года сотрудники 10-го взвода горноспасательного отряда опустились в коллектор и обследовали его на предмет засоров. Как отметил командир взвода Владимир Порошкевич, спасатели исследовали 150 метров коллектора и обнаружили незаконные врезки, а также мусор, который стал причиной его засора.

Коренев в программе рассказал о спуске спасателей в дождевой коллектор для определения состояния ливнестоков.

— Спасатели с кислородными баллонами на протяжение недели, несколько раз опускались в ливнестоки. Исследование было проведено на участке от проспекта Центрального до улицы Чкалова, эта часть дождевого канала под улицей Пограничная. Мы установили ряд механических преград, которые задерживают всю ту грязь, которая идет с улицы. С одной стороны, это неплохо так как грязь задерживается, но с другой стороны, мы видим бассейн воды, образовывающийся по проспекту Центральному на углу улицы Малой Морской, - сказал директор ЖКХ.

Также он рассказал о том, что Департамент ЖКХ принял решение о постройки 8-ми дополнительных ливнестоков от улицы Инженерной до Садовой.

— На этом квартале ливнестоков вообще не было. Хотя возможность дождевой канализации разместить дождевые ливнестоки есть, так как по бульварной части проходит коллектор. На сегодняшний день Служба автодорог уже построила 3 и продолжает строить остальные. Я думаю, что на протяжение 10-и дней все 8 ливнестоков будут построены и фактически будут работать, - ответил директор департамента.

Глава департамента добавил, что постройка дополнительных ливнестоков не решит проблему систематического затопления участка дороги на остановке Дормашина, а лишь снимет часть напряжения.

— Вопрос решит расширение коллектора в той части, где есть эта механическая преграда. Механическая преграда — это фактически инженерные сети, которые проходят через основной дождевой канал, - прокомментировал Сергей Коренев.

Ранее, 30 июня, в ходе аппаратного совещания у мэра Николаева Александра Сенкевича, Коренев отметил, что затопление Дормашины произошло из-за того, что скошенную траву не успели убрать и во время ливня она «накрыла ковром ливневые колодцы». Также он заявил о поверки в дальнейшем ливневок и постройке новых колодцев.