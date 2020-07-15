Эксперты призвали жителей Николаева не купаться на городских пляжах – показатель индекса лактозоположительных кишечных палочек существенно превышает санитарно-гигиенические нормативы.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

В период с 30 июня по 3 июля Николаевский областной лабораторный центр провел исследования проб речной воды в Николаеве. Пробы отбирали в районах пляжей «Стрелка», «Чайка», «Прибой» и береговой зоны Намыва.

Согласно результатам, показатель индекса лактозоположительных кишечных палочек превысил санитарно-гигиенические нормативы. При норме в 5000 куб. дм. он составил в районе пляжа «Стрелка» – 50 000 и 70 000, «Чайка» – 24 000 и 240 000, «Прибой» – 6200, береговой зоны Намыва – 24000.

Патогенные организмы не обнаружены.

Ранеее уже сообщалось, что в Николаеве на пляжах «Чайка» и «Стрелка» вода в реке не является безопасной для купания по причине несоответствия санитарным нормам и наличия кишечной палочки.