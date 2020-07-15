Глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко раскритиковала законопроект нардепа Максима Бужанского, который может отменить норму о 80% обучения в школах на украинском языке.

Свою позицию она высказала во время передачи «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Я приготовлю свое официальное обращение как глава областного совета. Мои коллеги во Львове и Тернополе вообще собирают внеочередные сессии. Я абсолютно против этого закона. Не помню, кто сказал, — войны выигрывают священники и учителя. Если в школах у нас снизится уровень предоставления услуг на украинском языке, то считайте, что мы действительно будем проигрывать войну России. С моей дочерью, которой сегодня два с половиной года, мы пытаемся тоже разговаривать на украинском. Да, у меня в быту есть много русскоговорящих родных, друзей, конечно, но я хочу сама учиться. Хочу, чтобы он (язык, — прим.) звучал в школах и детсадах. Я не воспринимаю песни на русском языке, сразу переключаю. Если бы не было войны, это вопрос досуга. Но если идет война и наши парни продолжают гибнуть... это моя личная позиция, — пояснила она.