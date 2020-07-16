Депутат Николаевского городского совета Анатолий Дюмин пожаловался, что на официальном сайте горсовета он до сих пор числится членом фракции «Оппозиционный блок», хотя заявил о своем выходе полгода назад.

Об этом Анатолий Дюмин заявил сегодня, 16 июля, выступая с трибуны во время сессии Николаевского горсовета, - передает корреспондент НикВести.

— Я хочу узнать, почему до сегодняшнего дня три депутата, которые полгода тому назад подали соответствующие документы лично в руки вам и в городской совет о выходе из фракции «Оппозиционный блок», мы до сегодняшнего дня на сайте горсовета, наши фамилии там фигурируют? Неужели мы такие ценные кадры, что нас не отпускают?, - сказал Анатолий Дюмин.

Как известно, ранее депутаты Анатолий Дюмин, Сергей Жайворонок и Николай Пономарев заявили о своем переходе из фракции «Оппозиционный блок» в депутатскую группу «Оппозиционная платформа - За жизнь» под руководством Олега Солтыса.

Ранее сообщалось, что депутаты Николаевского городского совета от партии «Наш край», которые ранее вступили в депутатскую группу «Оппозиционная платформа - За жизнь» под руководством Олега Солтыса, заявили о выходе из фракции «Наш край».

Напомним, Анатолий Дюмин, комментируя свое вступление в группу «Оппозиционная платформа - За жизнь» под руководством Олега Солтыса в горсовете, заявил, что не может быть в оппозиции к главе облгосадминистрации Александру Стаднику.