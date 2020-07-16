— Я считаю, что она сможет собрать команду, в частности женщин больше подтянуть в Киевсовет. И мне кажется, что она может быть очень неудобным оппонентом для Кличко, — сказала депутат.

Она отметила, что, по сути, этот праймериз происходит уже более месяца, «кто-то газеты раздает, кто-то борды вывешивает, кто-то дебаты устраивает». Кравчук сообщила, что лично она намерена поддержать кандидатуру Ирины Верещук, поскольку считает, что «женщины должны идти в политику».

— Праймериз именно для членов фракции, членов партии — тех, которых объявляли официально. Пока что есть пять депутатов, которые об этом заявили, — сказала Евгения Кравчук .

Напомним, ранее депутат от «Слуги Народа» Александр Качура сообщил, что во внутрипартийном праймериз за право побороться за кресло мэра Киева примут участие четыре народных депутата: он сам, а также его коллеги Ирина Верещук, Александр Дубинский и Николай Тищенко.

Зеленский рассказывал, что праймериз «Слуги Народа» пройдут в два этапа.

Напомним, Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что представление первой десятки кандидатов в Николаевский городской и областной советы пройдет в августе на общей партийной конференции. Он также говорит, что представление кандидатов в депутаты пройдет вместе с презентацией кандидата в мэры Николаева.