Азербайджан может нанести с высокой точностью ракетный удар по Мецаморской АЭС в Армении, если Ереван решит обстрелять стратегические объекты Азербайджана.

Об этом заявил глава пресс-службы азербайджанского Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы, передает «Интерфакс».

«Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией», — сказал Вагиф Даргяхлы, комментируя угрозы армянской стороны нанести удар по Мингечевирскому водохранилищу в Азербайджане.

Заявление прозвучало на фоне обострения на армяно-азербайджанской границе.

Ранее на границе Армении и Азербайджана возобновились бои. Азербайджанские военные начали артиллерийский обстрел двух армянских населенных пунктов.

Напомним, ситуация на границе Азербайджана и Армении обострилась 12 июля. Страны обвинили друг друга в атаке своих позиций. На первые сутки обстрелов сообщалось о двоих погибших азербайджанских военнослужащих и пятерых раненных. О потерях с армянской стороны не заявлялось.

По данным пресс-службы Минобороны Азербайджана, в ходе боев на границе с ВС Армении 12-14 июля погибли 12 азербайджанских офицеров и военнослужащих.