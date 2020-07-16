Специализированный морской порт (СМП) «Ольвия» с начала 2020 года по состоянию на 16 июля зафиксировал грузооборот 2,006 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба администрации порта.

Согласно сообщению, объем грузоперевалки увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 53,4%.

По направлениям отгрузки перерабтка экспортных грузов составила 1,678 млн тонн, импортных — 288 тыс. тонн, каботажных — 37,2 тыс. тонн, транзитных — 1,3 тыс. тонн.

В номенклатуре перевалки лидируют зерновые — 988,41 тыс. тонн, строительные грузы — 304,83 тыс. тонн, черные металлы — 278,19 тыс. тонн и уголь — 232,48 тыс. тонн.

По информации главной диспетчерской, гавань обработала 157 судозаходов.

Специализированный морской порт «Ольвия» расположен в 25 километрах от Николаева на левом берегу Днепро-Бугского лимана. Количество грузовых причалов — семь, длина грузового причального фронта — 1,53 километра. В порту работают портовые операторы ГП «Стивидорная компания «Ольвия», ООО «ЕВТ Грейн» и ГП «Укроборонсервис».

СМП «Ольвия» в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 5,2% — до 3,097 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 1,9%.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, что необходимость строительства тоннеля в районе железнодорожного переезда в Корабельном районе города обусловлена планируемым увеличением объемов перевалки грузов в порту «Ольвия».