Николаевская городская территориальная избирательная комиссия не собралась на заседание, чтобы решить вопрос о регистрации списка кандидатов в горсовет от «ОПЗЖ».

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказала член комиссии от «ОПЗЖ» Ирина Пономаренко.

Напомним, накануне горизбирком не зарегистрировал список кандидатов в депутаты городского совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», отправив подданные ею документы на доработку.

В частности, сегодня, 28 сентября, заседание комиссии должно было состояться в 17:00, однако было перенесено на 19:00. Позже стало известно, что глава горизбиркома Татьяна Павлова перенесла его на 29 августа. Причина, по которой комиссия перенесена, — неизвестна.

— Заседание состоится завтра в 18:00. Я не знаю, не могу сказать, глава написала в чате, что заседание переносится, — сказала Ирина Пономаренко.

Как сообщалось, 27 сентября ходе заседания, глава горизбиркома Татьяна Павлова заявила, что списки кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «ОПЗЖ», которые были озвучены во время партийной конференции, и те, которые в итоге были поданы для рассмотрения комиссии, отличаются. В связи с этим она заявила о возможном правонарушении исполняющего обязанности руководителя областной парторганизации «ОПЗЖ» Юрия Загороднего и попросила полицию дать озвученным фактам надлежащую оценку.

После этого на заседание уже прибыл народный депутат от партии «Слуга народа» Игорь Негулевский и также обвинил «ОПЗЖ» в фальсификации списков приведя в пример аналогичную, по его словам, ситуацию в облизбиркоме.

В ответ на это Максим Невенчанный заявил, что нардеп пришел на заседание, чтобы оказывать давление на членов комиссии и курирования действий главы Татьяны Павловой.

Позже лидер избирательного списка партии «ОПЗЖ» в горсовет, кандидат в мэры Николаева Владислав Чайка прокомментировал попытку горизбиркома отказать политсиле в регистрации кандидатов на предстоящих выборах.