Печерский районный суд Киева заменил ночной домашний арест на личное обязательство народной депутату прошлого созыва Татьяне Черновол, подозреваемой в убийстве инженера офиса «Партии регионов» Виталия Захарова.

Об этом «Ґратам» сообщила ее адвокатка Ирина Кузина.

Ходатайство о смене мере пресечения подала прокуратура. По Уголовно-процессуальному кодексу, подозреваемый не может находится под домашним арестом больше полугода. Этот срок истекает, поэтому прокурор попросил суд назначить Татьяне Черновол личное обязательство.

Судья частично удовлетворил ходатайство. Он обязал подозреваемую сдать загранпаспорт, не общаться со свидетелями и прибывать к следователю. Прокурор также хотел, чтобы суд запретил Татьяне Черновол покидать ее село Гора в Киевской области, но судья отказал.

10 апреля Печерский районный суд Киева объявил Татьяне Черновол подозрение в убийстве инженера офиса «Партии регионов» Владимира Захарова. Он задохнулся угарным газом 18 февраля 2014 года после того, как протестующие Евромайдана подожгли здание. Татьяна Черновол участвовала в поджоге и, по версии следствия, поэтому причастна к убийству.

Ранее бывшая депутат Верховной Рады Татьяна Черновол после допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) по делу об убийстве заявила, что дело против нее сфальсифицировано.

Также она заявляет, что подозрения в ее адрес в связи с поджогом офиса «Партии регионов» 18 февраля 2014 года являются политическими преследованиями ее как активиста Революции Достоинства.

Напомним, что Татьяна Черновол опубликовала справку из городской психиатрической больницы Киева о том, что она психически здорова.