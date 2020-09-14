Планово-бюджетная комиссия Николаевского облсовета 14 сентября поддержала обращение группы депутатов по поводу проведения сессии с заслушиванием отчета областной администрации.

Об этом сообщили депутаты областного совета.

Отмечается, что депутаты областного совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» месяц назад официально обратились к властям с требованием заслушать на сессии отчеты губернатора и его заместителей по выполнению ряда областных программ. Однако ответа они не получили.

Группа депутатов облсовета — Татьяна Демченко, Максим Невенчанный, Светлана Гладун, Вадим Олабин, Илья Резников, Владимир Фроленко, Александр Ясинский — выступили с обращением, в котором повторно потребовали проведения тематической сессии областного совета.

«Итак, позиция руководства облгосадминистрации и руководства областного совета свидетельствует о преднамеренном затягивании проведения сессии областного совета с целью заслушивания отчетов облгосадминистрации о выполнении соответствующих целевых программ развития области и может расцениваться как препятствование деятельности депутатов местных советов (ст. 351 Уголовного кодекса Украины)», — говорится в заявлении.

На сегодняшнем заседании комиссии обращение было поддержано, в том числе в части отчетов по поводу программ соцэкономразвития, развития автомобильных дорог на 2020 — 2022 года и поддержки учреждений здравоохранения.

Напомним, депутат Николаевского областного совета Татьяна Демченко потребовала, чтобы облгосадминистрация отчиталась перед депутатами об использовании бюджетных средств на ремонт и обслуживание дорог в регионе.