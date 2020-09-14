Глава облсовета Виктория Москаленко, которая ранее изъявила желание баллотироваться в мэры Николаева от «Евросолидарности», прокомментировала заявление региональной организации партии о том, что они не будут выдвигать кандидата.

Об этом она сказала в эфире ток-шоу «Битва за город», передают НикВести.

По мнению Виктории Москаленко, заявление региональной организации партии является некорректным, поскольку такие вопросы решаются на партийной конференции, которая состоится 18 сентября.

— Я не знаю про мотивацию такого заявления. Когда я буду понимать, я дам пресс-конференцию. У нас конференция планируется на 18 сентября. Есть вопрос праймериз, есть вопрос самовыдвижения, есть голосование партии. Нельзя сегодня давать такой пресс-релиз, пока не было голосования. Это нарушение всех требований. Мое мнение, если я выйду и скажу «я баллотируюсь» и проголосуют против, это будет ответ 18 сентября, — сказала она.

Ранее в партии заявили, что члены Совета городской организации рассмотрели все возможные кандидатуры, однако, ни одна из них не была принята как та, что позволит выйти во второй тур выборов.

«Обращаем внимание, что любые другие сообщения по поводу возможного баллотирования на пост главы Николаевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» не соответствуют действительности», — добавили в «ЕС».

Напомним, руководитель исполкома партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин считает, что глава городской парторганизации Артем Ильюк является лучшим кандидатом в мэры Николаева от «ОПЗЖ».

В июне Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что присоединился к команде мэра Днепра Бориса Филатова и намерен участвовать в будущих местных выборах в Николаеве от партии «Пропозиція».

Также еще в августе николаевская предпринимательница Татьяна Домбровская объявила, что будет баллотироваться на пост городского головы от партии «Слуга народа».

Кандидатом на должность Николаевского городского головы от партии «Наш край» стал Николай Круглов.