В Николаевской городской больнице №3 планируют увеличить количество койко-мест для приема пациентов с коронавирусом.

Об этом рассказала начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, сегодня, 16 сентября, - передает корреспондент НикВести.

По ее словам, в 3 горбольнице установят еще 200 кроватей для больных с COVID-19.

— Учитывая ситуацию, которая есть по Николаеву, только за последние три дня 178 новых случаев. 10 сентября на базе городской больницы №3 открыт лабораторный центр на 50 коек. Сейчас мы обратились для расширения этого центра до 200 коек. Там уже задействованы 3 этажа. Сейчас там находится 81 пациент с подтвержденным COVID, - сказала Ирина Шамрай.

Напомним, что Николаевская городская больница №3 начала принимать больных COVID-19 9 сентября.

Позже, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что, учитывая темпы роста новых случаев COVID-19, больница № 3, которую открыли для приема больных только 10 сентября, может заполниться уже через 2-3 недели.

Спустя несколько дней стало известно, что заполненность коек в больнице № 3 по состоянию на сегодня, 13 сентября, составила 72%. Спустя неделю горбольница была заполнена больными с COVID-19 уже на 88%, а еще спустя день — на 100%.