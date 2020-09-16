Строительство новой инфекционной больницы для приема больных с COVID-19 и другими заразными заболеваниями планируют завершить к концу октября — началу ноября 2020 года.

Об этом рассказала начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай во время заседания планово-бюджетной комиссии Николаевского городского совета, сегодня, 16 сентября, - передает корреспондент НикВести.

— Согласно постановлению ТБНС, мы должны предусмотреть 30% от всего коечного фонда, который находится в городе от ковидных пациентов. Такая установка идет по всей Украине. 30% коечного фонда — это госпиталь городской больницы №1, городская больница №3 и 130 кроватей в городской больнице №5, где сейчас строится ковидный госпиталь. После того, как мы ввели третью городскую больницу, мы каждый день координируем поступление пациентов и мы справляемся пока что нормально. Будет 200 кроватей — мы только что обсудили этот вопрос с мэром — мы также будем с этим справляться. На базе городской больницы №5 будет введено модульный госпиталь — они планируют ввести в конце октября — начала ноября. Там есть еще одно терапевтическое отделение, которое мы можем перепрофилировать под госпиталь , - сказала Ирина Шамрай.

Напомним, что работы по строительству в Корабельном районе Николаева быстромонтируемых модульных сооружений для обсервации и лечения больных с COVID-19 и другими заразными заболеваниями начали в мае 2020 года.

Позже, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что строительство новой инфекционной больницы планируют завершить к концу 2020 года.