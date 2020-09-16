Глава Николаевской городской организации политической партии «Европейская солидарность», депутат горсовета Елена Киселева надеется, что в четверг все-таки удастся провести сессию.

Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ, пишут НикВести.

Елена Киселева подчеркнула, что сегодня существует острая необходимость перераспределения финансирования на медицину.

— Я надеюсь, что состоится. И состоится она не только потому, что это земельная сессия, и там есть ряд вопросов запланированных. А подняты там будут, скорее всего, вопросы по ковиду, подняты вопросы по необходимости финансирования управления образования, там у них заявки по увеличению бюджетного финансирования. И также срочная необходимость стоит с перераспределением средств на медицинскую отрасль. Там есть куча нюансов, и у нас лабцентр, который был государственным и был создан для отбора анализов, уже с этим не справляется. То есть сегодня отбор проб гораздо превышает возможность их аналитики. Остро стоит необходимость реконструкции лаборатории, — сказала Елена Киселева.

Напомним, 28 августа планировалось проведение сессии Николаевского городского совета, однако в очередной раз на заседание не пришло необходимое для ее проведение количество депутатов. Ранее сообщалось, что управление здравоохранения Николаевского городского совета просит перераспределить 2,2 миллиона гривен на средства защиты, а также дополнительно выделить 2 миллиона на медикаменты и столько же — на дезсредства для больниц.

Также хотят расширить бактериологическую лабораторию в больнице № 1, где проводят ПЦР-диагностику на COVID-19.