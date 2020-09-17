По состоянию на утро 17 сентября в Николаевской области зафиксировано 63 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 2329 подтвержденных случаев COVID-19, из них медработников — 171 (+2 за сутки).
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 1426 человек (+52);
Первомайск — 61 человек (+1);
Южноукраинск — 178 человек;
Вознесенск — 117 человек (+1);
Очаков — 10 человек (+1);
Арбузинский район — 15 человек (+1);
Баштанский район — 43 человека;
Березанский район — 25 человек (+1);
Братский район — 6 человек;
Березнеговатский район — 2 человека;
Веселиновский район — 10 человек;
Витовский район — 62 человека (+3);
Вознесенский район — 65 человек;
Врадиевский район — 67 человек;
Еланецкий район — 9 человек;
Доманевский район — 79 человек;
Казанковский район — 13 человек;
Кривоозерский район — 30 человек;
Николаевский район — 13 человек (+2);
Новобугский район — 7 человек;
Новоодесский район — 53 человека (+1);
Очаковский район — 15 человек;
Первомайский район — 18 человек;
Снигиревский район — 4 человека.
Выздоровели за сутки — 40 человек, всего выздоровело 744 пациентов. Умерли от последствий COVID-19 — 56 человек, за сутки — 2.
Напомним, что во вторник, 15 сентября, в Николаевской городской больнице № 3 в возрасте 31 года от коронавируса скончался мужчина.
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По состоянию на утро 17 сентября в Николаевской области зафиксировано 63 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 2329 подтвержденных случаев COVID-19, из них медработников — 171 (+2 за сутки).
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на странице в Facebook.
Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:
Николаев — 1426 человек (+52);
Первомайск — 61 человек (+1);
Южноукраинск — 178 человек;
Вознесенск — 117 человек (+1);
Очаков — 10 человек (+1);
Арбузинский район — 15 человек (+1);
Баштанский район — 43 человека;
Березанский район — 25 человек (+1);
Братский район — 6 человек;
Березнеговатский район — 2 человека;
Веселиновский район — 10 человек;
Витовский район — 62 человека (+3);
Вознесенский район — 65 человек;
Врадиевский район — 67 человек;
Еланецкий район — 9 человек;
Доманевский район — 79 человек;
Казанковский район — 13 человек;
Кривоозерский район — 30 человек;
Николаевский район — 13 человек (+2);
Новобугский район — 7 человек;
Новоодесский район — 53 человека (+1);
Очаковский район — 15 человек;
Первомайский район — 18 человек;
Снигиревский район — 4 человека.
Выздоровели за сутки — 40 человек, всего выздоровело 744 пациентов. Умерли от последствий COVID-19 — 56 человек, за сутки — 2.
Напомним, что во вторник, 15 сентября, в Николаевской городской больнице № 3 в возрасте 31 года от коронавируса скончался мужчина.