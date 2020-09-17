По состоянию на утро 17 сентября в Николаевской области зафиксировано 63 новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 2329 подтвержденных случаев COVID-19, из них медработников — 171 (+2 за сутки).

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на странице в Facebook.

Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 1426 человек (+52);

Первомайск — 61 человек (+1);

Южноукраинск — 178 человек;

Вознесенск — 117 человек (+1);

Очаков — 10 человек (+1);

Арбузинский район — 15 человек (+1);

Баштанский район — 43 человека;

Березанский район — 25 человек (+1);

Братский район — 6 человек;

Березнеговатский район — 2 человека;

Веселиновский район — 10 человек;

Витовский район — 62 человека (+3);

Вознесенский район — 65 человек;

Врадиевский район — 67 человек;

Еланецкий район — 9 человек;

Доманевский район — 79 человек;

Казанковский район — 13 человек;

Кривоозерский район — 30 человек;

Николаевский район — 13 человек (+2);

Новобугский район — 7 человек;

Новоодесский район — 53 человека (+1);

Очаковский район — 15 человек;

Первомайский район — 18 человек;

Снигиревский район — 4 человека.

Выздоровели за сутки — 40 человек, всего выздоровело 744 пациентов. Умерли от последствий COVID-19 — 56 человек, за сутки — 2.

Напомним, что во вторник, 15 сентября, в Николаевской городской больнице № 3 в возрасте 31 года от коронавируса скончался мужчина.