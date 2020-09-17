Офис президента заявил о вызывающем поведении народного депутата Александра Юрченко, которому генпрокурор подписала подозрение. В ОП ожидают, что он будет сотрудничать с правоохранителями.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

У Зеленского надеются, что материалы по этому делу собраны в достаточном количестве, чтобы было возможным доказать соответствующие обвинение в суде.

– Констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной рады. Власть - не место для «плюшек», - говорится в заявлении.

Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подписала подозрение народному депутату Александру Юрченко. Также она подписала ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд избрал помощнику народного депутата от «Слуги народа» Александра Юрченко Ивану Фищенко, которого НАБУ подозревает во взяточничестве в сговоре с депутатом, меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога больше 1 миллиона гривен.

Позже НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче части взятки нардепу от «Слуги народа» Александру Юрченко и его сообщникам.