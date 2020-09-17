Депутатскую группу «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете покинули Сергей Карцев, Вячеслав Карцев, Сергей Мотуз, и Вячеслав Янков.

Об этом в четверг, 17 сентября, в ходе сессии Николаевского городского совета заявил мэр Александр Сенкевич, передают НикВести.

Сергей и Вячеслав Карцевы Вячеслав Янков Сергей Мотуз

Мэр зачитал их обращение в котором они сообщили о выходе из депутатской группы.

Отметим, депутатская группа «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевском горсовете была создана в марте этого года. Изначально в состав группы вошли депутаты от фракции «Наш край» Сергей Карцев, Вячеслав Карцев, Сергей Шульгач и Сергей Мотуз, а также депутаты, избранные от «Оппозиционного блока» Анатолий Дюмин, Николай Пономарев и Сергей Жайворонок. Кроме того, как сообщал в своем Телеграм-канале журналист Олег Деренюга, к этой депутатской группе также примкнули «оппоблоковцы» Павел Зоткин и Вячеслав Янков.

Заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявлял, что по его мнению депутаты, которые покинули фракцию «Оппозиционного блока» и перешли в депутатской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» совершили большую политическую ошибку.