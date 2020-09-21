Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах с Александром Лукашенко, который сейчас исполняет обязанности президента Беларуси, Владимир Путин поддержал проведение конституционной реформы в Беларуси.

Об этом он сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

– Конечно же, события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным, - заявил Дмитрий Песков.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала Россию дружественной страной и выразила сожаление, что президент РФ Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко.

Напомним, что Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину перед его встречей с Александром Лукашенко.

Позже она заявила, что президент РФ Владимир Путин станет для белорусов национальным героем, если поддержит протестующих.