Александр Сенкевич

Николаевский городской голова Александр Сенкевич, комментируя возможное уголовное преследование в отношении себя, заявил, что готов бороться, чтобы, в первую очередь, отстоять свою честь и достоинство.

Об этом Александр Сенкевич сказал в интервью НикВести.

Отвечая на вопрос о том, как бы он поступил, в случае давления со стороны правоохранительных органов на него, мэр Николаева заявил, что будет бороться до конца и не намерен идти ни на какие сделки.

— Я буду бороться до конца. Я не договаривался в 2017 году, что послужило моим импичментом. Если бы я чего-то натворил такого тогда, то я бы не смог вернуться. Мне бы просто предъявили и сказали бы: «Ты сядешь в тюрьму по этим и этим фактам», когда меня не было, я же не управлял процессами, все было без меня. Мне бы вот так сказали. Но за все это время я себе не выделил ни одного участка земли, ни себе, ни родственникам, кумовьям и так далее. Я не обзавелся ни одной «будкой». Говоря «я» я подразумеваю также своих близких, родных. Я не занимался заработком денег на земельных вопросах, а наоборот помогал людям. Всех строителей, которые работали в Николаеве, сдавали объекты - можете спросить. Поэтому, я буду бороться до конца, отстаивая, в первую очередь свою честь и свое достоинство, а не защищая какие-то деньги, которые я там «спер». Нет, только из-за того, чтобы доказать, что это все неправда, и это не имеет под собой никакой основы, - сказал Александр Сенкевич.

Отметим, что накануне в СМИ появилась информация о том, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношение Николаевского городского головы Александра Сенкевича в связи с вероятным нарушением законодательства при назначении депутата горсовета Владимира Евтушенко директором КП «Николаевэлектротранс».

Комментируя это, представитель партии «Пропозиція» Евгений Павлович в своем Facebook заявил, что это уголовное происзводство было открыто по заявлению «какого-то активиста», но в действиях Александра Сенкевича нет состава преступления.

— Когда Министерство инфраструктуры не согласовало Владимира Евтушенко на должности - он сам написал заявление на увольнение. И до сих пор находится в статусе «исполняющего обязанности». В апреле, то есть полгода назад, действительно было открыто производство по заявлению какого-то активиста. Но дальше этого дело не пошло, поскольку отсутствует состав какого-то злодеяния. Сегодня в Николаеве состоялась презентация нашей партии «Пропозиция», соучредителем которой является Сенкевич. Видимо кому-то не сидится из-за этого на месте - вот потому и достают из архива «новости», которые на сегодняшний день утратили всякую актуальность. Такая себе «чернуха» перед выборами, - написал Евгений Павлович.

Напомним, ранее Городской голова Николаева Александр Сенкевич во время выступления на онлайн-заседании Мониторингового комитета Конгресса местных и региональных властей Совета Европы заявил о давлении на органы местного самоуправления накануне выборов, которые состоятся 25 октября. По его словам, с приближением местных выборов значительно увеличилась активность государственных контролирующих органов, которая выходит за пределы, очерченные частью 3 статьи 8 Европейской хартии местного самоуправления по соразмерности вмешательства контролирующего органа и значимостью интересов, которые он намерен защищать.

Как известно, партия «Пропозиція» выдвинула Александра Сенкевича кандидатом на пост Николаевского городского головы на местных выборах.