Глава Николаевской городской организации партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Ильюк рассказал каким он и его команда хотели бы видеть Николаев после победы на местных выборах.

Политик опубликовал на своей странице в Facebook соответствующий ролик.

Артем Ильюк раскритиковал действующую городскую власть и депутатов за нерациональное использование бюджета, отсутствие новых социальных объектов, а также комфортных условий жизни в Николаеве для горожан.

— Я хочу, чтобы в городе нормально развивался транспорт, я хочу чтобы мы строили детские сады. Я не хочу, чтобы в городском совете был дерибан, который сегодня устроили разные группы. Я не хочу, чтобы кто-то расписывал кому «теплые деньги», кому «холодные полы», кому «серая плитка», я не хочу, чтобы сюда заходили иногородние фирмы для того, чтобы дербанить наш бюджет. Я не хочу чтобы люди плакали на приемах у чиновников. Я хочу, чтобы не было очередей в ЦНАПе. У нас в городе рушаться спортивные комплексы и текут крышу, но в это время город устилают плиткой. Я не хочу, как и вы все, город плиток, город будок. Мы хотели, чтобы наш город развивался, был красивым, уютным, безопасным, и именно поэтому сегодня наша команда здесь. Я уверен, что вместе с вами мы это сделаем! Город будет лучше, — сказал Артем Ильюк.

Напомним, 20 сентября Артем Ильюк провел общее собрание партийной ячейки и утвердил программу партии на местные выборы.