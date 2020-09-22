Мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 среди сотрудников исполнительных органов городского совета.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Напомним, 1 сентября стало известно о вспышке коронавируса в администрации Заводского района.

По словам мэра, на сегодняшний день к работе вернулись почти все сотрудники администрации. Отметим, что глава района Виктор Дмитрук, заболевший коронавирусом в тяжелой форме, сейчас продолжает лечиться в одной из городских больниц.

– Две недели назад практически вся администрация ушла на самоизоляцию. С сегодняшнего дня большая часть людей вышла. Те, кто болел, уже определись. Кто-то в легкой форме лечиться дома, кто-то в тяжелой, как руководитель Виктор Дмитрук, он находиться в больнице, - сказал Александр Сенкевич.

В частности, городской голова подчеркнул, что работники горсовета, у которых подтвердился COVID-19, уже вылечились и вышли на работу. Мэр отметим, что лично следит за соблюдением карантинных мер среди сотрудников, несмотря на определенные трудности.

– У некоторых, у кого был обнаружен COVID, уже вылечились и вышли на работу, в частности, в транспортном отделе. Летальных случаев не было. Работники горисполкома, как и все люди, подвержены этому заболеванию. Слежу за тем, чтобы все ходили в маске, конечно, очень сложно заставлять 8 часов находиться в маске. Потому иногда это доходит до внутренних конфликтов, - добавил Александр Сенкевич.

Напомним, за последние сутки в Украине подтвердили 2884 случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заболели уже 181 237 человек.