Президент Владимир Зеленский посетит Словакию с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

— 24 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Словацкую Республику, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе визита запланированы переговоры Зеленского с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета (парламента) Борисом Колларом.

Во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений, сообщили в пресс-службе.

Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону, чтобы почтить память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Во время поездки в Оман Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

В июле Зеленский с президентом Швейцарии посетили Донбасс.