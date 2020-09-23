Президент Владимир Зеленский посетит Словакию с официальным визитом.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
— 24 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Словацкую Республику, - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе визита запланированы переговоры Зеленского с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета (парламента) Борисом Колларом.
Во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений, сообщили в пресс-службе.
Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону, чтобы почтить память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Во время поездки в Оман Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.
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Президент Владимир Зеленский посетит Словакию с официальным визитом.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
— 24 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Словацкую Республику, - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе визита запланированы переговоры Зеленского с Президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и председателем Национального совета (парламента) Борисом Колларом.
Во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений, сообщили в пресс-службе.
Ранее президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль посетили Чернобыльскую зону, чтобы почтить память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Во время поездки в Оман Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.