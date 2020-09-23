В среду, 23 сентября, официально объявлено о регистрации первого кандидата на пост городского головы Николаева — главы областной организации партии «За майбутнє», мэра Николаева в 2013-2015 гг. Юрия Гранатурова.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Также избирком зарегистрировал и список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «За майбутнє».

Среди кандидатов:

Алексей Лепишев, глава депутатской комиссии горсовета по вопросам ЖКХ и благоустройства; Наталья Ильчанинова административный директор ПАО «Николаевский комбинат хлебопродуктов»;

Сергей Чернов — доктор технических наук, заслуженный работник промышленности Украины;

Ирина Плиткина — директор КП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» и еще целый ряд заслуженных и известных в Николаеве профессионалов в разных отраслях.

Комментируя регистрацию своей партийной команды в ТВК, Юрий Гранатуров заявил, что «За майбутнє» идет на выборы уверенно.

— Наша команда сделает всё, чтобы быть представленной во всех местных советах, всех уровней Николаевской области! Потому, что «За майбутнє» — это люди дела, это те, кто умеют работать на результат, это те, кто говорит людям правду. Это не случайные «новые лица», и не «ретро-кандидаты», отставшие от реалий. Это необходимые региону люди, специалисты, способные системно и качественно менять жизнь людей на Николаевщине в лучшую сторону! — сказал он.

Пресс-релиз

Напомним, что Юрий Гранатуров сложил с себя полномочия главы фракции «Наш край» в Николаевском городском совете, и вышел из ее состава.

При этом, в июле 2020 года политическая партия «За Майбутнє» Игоря Палицы предложила экс-мэру Николаева Юрию Гранатурову баллотироваться от них на пост городского головы на местных выборах этой осенью.

Кроме того, 27 августа на всеукраинском съезде партии «За майбутнє» Юрий Гранатуров объявил об участии в местных выборах.

18 сентября на конференции политсилы объявили, что на должность мэра Николаева от политической партии «За майбутнє» будет баллотироваться Николаевский городской голова 2013-2015 годов, депутат горсовета Юрий Гранатуров.