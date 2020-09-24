Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тайная инаугурация Александра Лукашенко не означает его признание легитимным главой государства.

Об этом министр написал в Twitter.

По словам главы МИД, Украина «никогда никоим образом не вмешивалась во внутренние дела Беларуси и всегда будет поддерживать белорусский народ».

— Учитывая ход избирательной кампании в Беларуси и дальнейшие события, сегодняшняя «инаугурация» А. Лукашенко не означает его признание легитимным главой белорусского государства, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал фарсом тайную инаугурацию Александра Лукашенко в Беларуси.

Польша также присоединилась к странам, которые не признают легитимность Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Сегодня в Минске прошла инаугурация Лукашенко.