В «Партии Шария» возмущены, что приехавший с визитом в Николаевскую область президент Владимир Зеленский не выслушал представителей их партии и работников государственного предприятия с, которые приехали рассказать ему о своих проблемах.

Об этом рассказала глава областной организации «Партии Шария» Татьяна Кравчук.

По ее словам, встретится с президентом вчера, 23 сентября приехали представители «Партии Шария» и ГП «Степовое», однако Владимир Зеленский не вышел пообщаться с людьми.

— Мы очередной раз встречаем президента, но сейчас мы не одни — со своей проблемой вышло «Степовое». Но президенту неинтересны не только мы, но и люди, которые просто пытаются защитить свой урожай от рейдеров. Уважаемый Владимир Александрович, сколько это будет продолжаться? Если вы считаете, что мы к вам не достучимся, то мы достучимся. Вы самый отвратительный президент за всю историю Украины. Вы сейчас подставляете не только «Партию Шария» и не обращаете на нас внимания, вы сейчас забили на всех людей, которые здесь находятся. Спасибо, - сказала Татьяна Кравчук.

Напомним, что 29 августа работники госпредприятия обвинили Владимира Теника в попытке рейдерского захвата и в препятствовании сбора урожая с полей. Спустя несколько дней люди заявили, что экс-директор пригнал свои комбайны и собирается убирать урожай госпредприятия. Работники и новое руководство «Степового» убеждены, что договоры совместного выращивания с «Неомаркет-И» фиктивные, а фирма зарегистрирована на водителя экс-директора.

1 сентября работники ГП «Степовое» на Николаевщине заявили, что экс-директор Владимир Теник приехал на предприятие с частной охраной, чтобы собрать урожай подсолнуха с полей.Жители Степового обвинили Владимира Теника в рейдерстве.

При этом, 22 сентября несколько десятков работников государственного предприятия «Степовое» устроили акцию протеста на дороге по направлению к Варваровскому мосту.