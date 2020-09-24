В Национальном координационном центре кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) начали разработку Стратегии кибербезопасности Украины. Стратегия должна усилить киберзащиту страны.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Стратегия будет разрабатываться с учетом международного опыта.

– Стратегия будет определять приоритеты национальных интересов Украины в сфере кибербезопасности, а также основные подходы и направления к формированию вопросам киберзащиты. Уверен, это существенно усилит оборону составляющую киберпространства страны, - сказал Данилов.

Напомним, 14 сентября Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию национальной безопасности. Документ определяет основные направления государственной политики этой в сфере.