Партия «Наш край» передала на регистрацию список кандидатов в депутаты Николаевского горсовета и кандидата на должность городского головы.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава фракции «Наш Край» в Николаевском облсовете Юрий Кормышкин.

Кандидатом на пост Николаевского городского головы от партии является глава Николаевской облгосадминистрации 2010 - 2014 годов Николай Круглов.

Юрий Кормышкин отметил, что, по его мнению, именно Николай Круглов станет лучшим мэром в истории Николаева.

— Многоуважаемый человек и политик, и, по моему мнению, станет самым лучшим мэром в истории Николаева и Украины, и нам николаевцам с этим повезет. Знаю, что люди отдадут свой голос именно ему - человеку от партии «Наш край», так как хотят видеть наш город процветающим, успешным и развивающимся, — написал Юрий Кормышкин.

Список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «Наш край»:

Николай Круглов Светлана Федорова Сергей Кантор Рустамджан Садридинов Анна Норд Андрей Турица Николай Попов Александр Максименко Инга Шаповалова Анна Куркурина Сергей Швец Вячеслав Николаев Олег Мудрак Анна Щербакова Наталия Шарата Олег Грипас Леонид Клименко Сергей Корогод Людмила Копач Татьяна Жоровая Владимир Емельянов Владимир Лучный Рахми Карабулут Елена Соручан Марина Гришина Анатолий Дюмин Владимир Перерва Евгений Воробьев Елена Карабулут Наталья Баштовая Владислав Басс Дмитрий Костенко Игорь Воронцов Ирина Воронцова Наталья Протасова Эдуард Волошинович Катерина Зубенина Виктор Сичко Алексей Лютиков Наталья Карпенко Владимир Пашкевич Константин Иващенко Анастасия Шульга Татьяна Чайка Ирина Волошина Виктория Романенко Ирина Жданова Алексей Корупко Тимур Михайловский Татьяна Степанова Алина Богославская Виктор Редька Наталья Теслюк Игорь Жмуровский

Вместе с этим на регистрацию был подан список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «Наш край».

— Я вместе с Николаем Кругловым ведем сильную и способную команду, людей, верных интересам нашего города. Это команда профессионалов в своём деле. Каждый кандидат в депутаты готов направить свои знания, силы, ресурсы и энергию на развитие нашего города Николаева. Они идут не играть в политику, а работать, они идут развивать город, наполнять его бюджет, развивать инфраструктуру, экономику и социальную сферу, создавать рабочие места и комфортные условия для жизни горожан от мала до велика, – подчеркнул Юрий Кормышкин.

По его словам, команда «Нашего края» — это люди, которые смогут, наконец, не только наладить диалог и взаимодействие городской и областной власти, а и сделают Николаев и область процветающими.

Напомним, что в субботу, 19 сентября, состоялась конференция Николаевской областной организации партии «Наш Край» по выдвижению кандидатов всех уровней на местных выборах 25 октября 2020 года.