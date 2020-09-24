Партия «Наш край» передала на регистрацию список кандидатов в депутаты Николаевского горсовета и кандидата на должность городского головы.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава фракции «Наш Край» в Николаевском облсовете Юрий Кормышкин.
Кандидатом на пост Николаевского городского головы от партии является глава Николаевской облгосадминистрации 2010 - 2014 годов Николай Круглов.
Юрий Кормышкин отметил, что, по его мнению, именно Николай Круглов станет лучшим мэром в истории Николаева.
— Многоуважаемый человек и политик, и, по моему мнению, станет самым лучшим мэром в истории Николаева и Украины, и нам николаевцам с этим повезет. Знаю, что люди отдадут свой голос именно ему - человеку от партии «Наш край», так как хотят видеть наш город процветающим, успешным и развивающимся, — написал Юрий Кормышкин.
Список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «Наш край»:
Вместе с этим на регистрацию был подан список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «Наш край».
— Я вместе с Николаем Кругловым ведем сильную и способную команду, людей, верных интересам нашего города. Это команда профессионалов в своём деле. Каждый кандидат в депутаты готов направить свои знания, силы, ресурсы и энергию на развитие нашего города Николаева. Они идут не играть в политику, а работать, они идут развивать город, наполнять его бюджет, развивать инфраструктуру, экономику и социальную сферу, создавать рабочие места и комфортные условия для жизни горожан от мала до велика, – подчеркнул Юрий Кормышкин.
По его словам, команда «Нашего края» — это люди, которые смогут, наконец, не только наладить диалог и взаимодействие городской и областной власти, а и сделают Николаев и область процветающими.
Напомним, что в субботу, 19 сентября, состоялась конференция Николаевской областной организации партии «Наш Край» по выдвижению кандидатов всех уровней на местных выборах 25 октября 2020 года.
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Партия «Наш край» передала на регистрацию список кандидатов в депутаты Николаевского горсовета и кандидата на должность городского головы.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал глава фракции «Наш Край» в Николаевском облсовете Юрий Кормышкин.
Кандидатом на пост Николаевского городского головы от партии является глава Николаевской облгосадминистрации 2010 - 2014 годов Николай Круглов.
Юрий Кормышкин отметил, что, по его мнению, именно Николай Круглов станет лучшим мэром в истории Николаева.
— Многоуважаемый человек и политик, и, по моему мнению, станет самым лучшим мэром в истории Николаева и Украины, и нам николаевцам с этим повезет. Знаю, что люди отдадут свой голос именно ему - человеку от партии «Наш край», так как хотят видеть наш город процветающим, успешным и развивающимся, — написал Юрий Кормышкин.
Список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «Наш край»:
Вместе с этим на регистрацию был подан список кандидатов в депутаты Николаевского городского совета от партии «Наш край».
— Я вместе с Николаем Кругловым ведем сильную и способную команду, людей, верных интересам нашего города. Это команда профессионалов в своём деле. Каждый кандидат в депутаты готов направить свои знания, силы, ресурсы и энергию на развитие нашего города Николаева. Они идут не играть в политику, а работать, они идут развивать город, наполнять его бюджет, развивать инфраструктуру, экономику и социальную сферу, создавать рабочие места и комфортные условия для жизни горожан от мала до велика, – подчеркнул Юрий Кормышкин.
По его словам, команда «Нашего края» — это люди, которые смогут, наконец, не только наладить диалог и взаимодействие городской и областной власти, а и сделают Николаев и область процветающими.
Напомним, что в субботу, 19 сентября, состоялась конференция Николаевской областной организации партии «Наш Край» по выдвижению кандидатов всех уровней на местных выборах 25 октября 2020 года.