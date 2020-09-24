Транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua запустил чат-бота о состоянии ремонта дорога. Он помогает оперативно узнать информацию о состоянии ремонта инфраструктурных объектов.

Об этом свидетельствуют данные на портале.

Чат-бот доступен для использования в Telegram и Viber. Он содержит информацию о виде дорожной работы (текущий ремонт, строительство), стоимости работ, названии компании-исполнителя и сроках выполнения работ.

Транспортный портал в свою очередь реализовали Министерство инфраструктуры и госпредприятие «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности».

Напомним, подрядная фирма приступила к ремонту дороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков», протяженностью 36,9 километров.