Транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua запустил чат-бота о состоянии ремонта дорога. Он помогает оперативно узнать информацию о состоянии ремонта инфраструктурных объектов.
Об этом свидетельствуют данные на портале.
Чат-бот доступен для использования в Telegram и Viber. Он содержит информацию о виде дорожной работы (текущий ремонт, строительство), стоимости работ, названии компании-исполнителя и сроках выполнения работ.
Транспортный портал в свою очередь реализовали Министерство инфраструктуры и госпредприятие «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности».
Напомним, подрядная фирма приступила к ремонту дороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков», протяженностью 36,9 километров.
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Транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua запустил чат-бота о состоянии ремонта дорога. Он помогает оперативно узнать информацию о состоянии ремонта инфраструктурных объектов.
Об этом свидетельствуют данные на портале.
Чат-бот доступен для использования в Telegram и Viber. Он содержит информацию о виде дорожной работы (текущий ремонт, строительство), стоимости работ, названии компании-исполнителя и сроках выполнения работ.
Транспортный портал в свою очередь реализовали Министерство инфраструктуры и госпредприятие «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности».
Напомним, подрядная фирма приступила к ремонту дороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков», протяженностью 36,9 километров.